Wendemanöver auf B26 bei Gemünden

Circa 400 Meter nach dem Ortsausgang Wernfeld fuhr sie in eine Haltebucht und wollte im Anschluss mit ihr Auto nach links in Richtung Wernfeld wenden. Die 76-Jährige fuhr dann in die Bundesstraße ein und übersah einen 42-jährigen, in Richtung Gemünden fahrenden Seat-Fahrer. Dieser versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die Unfallverursacherin sowie ein 6-jähriger Junge im Seat wurden jeweils leicht verletzt und vorsorglich durch den Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500,- Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle waren die Freiwillige Feuerwehr aus Adelsberg, sowie die Straßenmeisterei im Einsatz.

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet: Gemünden

Am Montagabend gegen 18.20 Uhr parkte ein 37-jähriger Autofahrer seinen schwarzen Seat Leon in der Frankfurter Straße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er eine Delle im vorderen Kennzeichen. Diese wurde wahrscheinlich durch ein rückwärts rangierendes Fahrzeug mit dessen Anhängerkupplung verursacht. Wie hoch der Sachschaden letztendlich ist, muss noch in einer Werkstatt überprüft werden.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Verkehrszeichen überfahren und geflüchtet: Rieneck

Am Montag gegen 14.55 Uhr überfuhr der Fahrer einer Sattelzugmaschine im Kreisverkehr auf der neuen Umgehungsstraße Rieneck ein Verkehrszeichen. Der Fahrer wäre nach Angaben eines Zeugen kurz ausgestiegen und dann Richtung Burgsinn weitergefahren. Eine Fahndung nach dem Laster, von dem lediglich die Aufschrift „Spedition Grabowski“ bekannt ist, verlief negativ. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Beim Rangieren Auto übersehen: Mittelsinn

Am Montagvormittag rangierte ein 85-jähriger Autofahrer in der Hauptstraße mit seinem Opel rückwärts. Hierbei stieß er leicht gegen einen geparkten VW Passat. Am Opel entstand aufgrund der Anhängerkupplung kein Sachschaden. Der Schaden am VW Passat beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

