Weiterstadt: Täter durchbrechen die Wände benachbarter Geschäfte um Geldautomat zu knacken

Der Geldautomat einer Bankfiliale in der Rudolf-Diesel-Straße geriet am frühen Mittwochmorgen (01.01.), gegen 4 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Dabei gingen die Täter mit brachialer Gewalt vor und verursachten durch ihr Vorgehen einen Schaden, der sich ersten Schätzungen zufolge im fünfstelligen Bereich bewegen dürfte.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatten sich die noch Unbekannten gewaltsam Zugang zu einer benachbarten Apotheke sowie einem Nagelstudio verschafft. In den jeweiligen Geschäftsräumen durchbrachen sie zwei Wände und gelangten über diesen Weg in den Technikraum des Geldinstituts. Dort dürfte das Auslösen der Alarmanlage, die Täter von ihrem weiteren Vorhaben abgehalten und in die Flucht geschlagen haben. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder möglichen Fluchtfahrzeugen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

dc/Meldung der Polizei Südhessen