Weinfest Gambach: Blutige Nase und Schilder-Vandalen

Blutige Nase durch Faustschlag

Gambach, Lkr. Main-Spessart: Am Samstag um 23.30 Uhr gerieten ein 22-Jähriger und ein 23-Jähriger auf dem Weinfest in Gambach in einen Streit. Im Verlauf dieses Streits schlug der 22-Jährige dem 23-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der Ältere erlitt hierdurch eine blutige Nase und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Beide Beteiligte waren erheblich alkoholisiert. Den 22-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung.

Vandalismus lohnt sich nicht - „Strafe“ folgt auf dem Fuße

Gambach, Lkr. Main-Spessart: Aufgrund mehrere Störungen des Gambacher Weinfestes wurden am frühen Sonntagmorgen gegen 01:30 Uhr drei junge Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren von der Veranstaltung verwiesen. Diesen Frust ließen die Männer offenbar an Verkehrszeichen im Ortsbereich Gambach aus und bogen hier unter anderem ein Straßenschild um, rissen dieses aus dem Boden und warfen es auf die Bahnhofstraße. Hierdurch musste ein Bus stark abbremsen und wurde zum Anhalten gezwungen. Durch Insassen des Busses wurde das Verkehrszeichen beiseite geräumt. Doch reichte dies den drei jungen Männer noch nicht aus, so dass sie weiterhin noch das Ortsschild in der Bahnhofstraße aus der Verankerung rissen. Der 19-Jährige bemühte sich derart fleißig das Ortsschild zu beschädigen, dass er selbst zu Boden fiel und mit seiner linken Hand zwischen Umrandung und Ortsschild stecken blieb. Dieser konnte nur durch die örtliche Feuerwehr aus seiner misslichen Lage mittels Einsatz von technischem Gerät befreit werden.

Gegen die jungen Männer wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung sowie Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet.

Polizei Karlstadt/mkl