Weinender 7-Jähriger in Marktheidenfelder Altstadt

Leider öffnete die Oma nicht und so stand er verzweifelt, weinend in der Marktheidenfelder Altstadt.

Die junge Frau nahm den kleinen Mann an die Hand und brachte ihn erneut zum Anwesen seiner Oma.

Sie öffnete wieder nicht. Daraufhin entschloss sie sich den Jungen bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld abzugeben. Dort angekommen machten sich die Beamten sofort daran seinen Vater ausfindig zu machen und den kleinen Kerl mit einem Geschenk und einem Nachtisch zu verwöhnen. Schnell waren die Tränen getrocknet und der Vater auf der Polizeiinspektion Marktheidenfeld angekommen. Strahlend verließ der 7-Jährige die Dienststelle.

Ruhestörung in Triefenstein - geplagter Anwohner wirtft Steine

Triefenstein, Lkr. Main-Spessart. Von Freitag auf Samstagnacht fühlte sich ein Nachbar, durch eine Feierlichkeit in einem Garten, in seiner Ruhe gestört. Um auf sich Aufmerksam zu machen, warf er Steine in die ca. 10-köpfige feiernden Menschen. Er traf dabei eine Frau am Kopf, die aber zum Glück nicht verletzt wurde, Auch kam es verbal zu Entgleisungen. Die eingesetzten Beamten konnten die Gruppe sowie den Nachbarn wieder beruhigen.

Auto in Glasofen beschädigt

Marktheidenfeld-Glasofen. In der Zeit von 30.05.19, 20:00 Uhr bis 31.05.19 08:00 Uhr wurde in Glasofen ein Ford Focus, der am Feuerwehrhaus ordnungsgemäß geparkt war beschädigt. Der oder die Täter verbogen den Heckscheibenwischer. Der Sachschaden beträgt ca. 150 €. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld Telefon 09391/9841-0.

Triefenstein: Blumen aus Nachbars Garten geklaut

Triefenstein, Lkr. Main Spessart. Von Donnerstag auf Freitag letzter Woche betraten zwei junge Männer unberechtigter Weise ein Gartengrundstück in Triefenstein. Dort schnitten die beiden Blumen ab und verschwanden wieder. Ein aufmerksamer Passant beobachtete das Ganze und filmte dies mit seinem Handy. Tags darauf berichtete er dem Gartenbesitzer davon. Dieser kam zur Anzeigenerstattung auf die Polizeidienststelle nach Marktheidenfeld. Die Diebe konnten schnell ermittelt werden und entschuldigten sich bei dem Gartenbesitzer.

Geldbörsendiebstahl in Kreuzwertheim

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart. Als eine 77-jährige Rentnerin, am Samstagvormittag, in einem Discounter in Kreuzwertheim einkaufen wollte, legte sie ihre verschlossen Handtasche im Einkaufswagen ab. Als sie aus dem Kühlregal etwas holen wollte, bekam sie von einer dunkelhaarigen jüngeren Frau einen Schubser. Die junge Frau entfernte sich daraufhin. Als die Rentnerin etwas später an der Kasse bezahlen wollte, musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse mit 550 € Bargeld und diverse Auseise fehlte.

Blechschaden beim Ausparken in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag, gegen Mittag, parkte eine 35-jährige Frau ihren Pkw rückwärts aus einer Parklücke aus. Sie bemerkte nicht, dass eine 58-jährige Frau hinter ihr vorbei fahren wollte und touchierte diese an der Beifahrertür ihres Pkws. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 €.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Hasloch

Hasloch, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag gegen 18:00 Uhr, in Hasloch, wurde ein Kradfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Schnell war klar, dass der 31-jährige Mann ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.

Rehkitz in Bergothenfels tödlich verletzt

Bergrothenfels, Lkr. Main-Spessart. Ein aufmerksamer Anwohner sah am Sonntag stundenlang eine Rehgeiß, in der prallen Sonne, auf der frisch gemähten Wiese sitzen. Bei der Nachschau konnte er feststellen, dass das Reh bei seinem toten Kitz wachte, welches typische Mähverletzungen aufwies. Die Polizei Marktheidenfeld appelliert an alle Landwirte besondere Sorgfalt walten zu lassen, dies bedeutet entweder selbst das Feld abzusuchen das gemäht werden soll oder aber den Jagdpächter zu verständigen, damit keine Tiere verletzt werden.

Marktheidenfeld: Drogen und Alkohol - junger Mann flippt aus

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Ein 21-Jähriger drehte am Sonntag zu Hause nach Einnahme von Drogen und Alkohol durch. Der junge Mann konnte kurze Zeit später durch die eingesetzten Polizeibeamten wieder beruhigt werden.

Fahrrad in Marktheidenfeld gestohlen

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 18:15 Uhr wurde am Erlebnisbad „Wonnemar“ ein mit Schloss gesichertes, schwarzes Bulls Fahrrad entwendet. Wer hat den Fahrraddiebstahl beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld Telefon 09391-9841-0.

Karbach: Drogen im Straßenverkehr

Karbach, Lkr. Main-Spessart. Bei einer Verkehrskontrolle zwischen Karbach und Urspringen, am 02.06.19, wurde ein 31-Jähriger Mofafahrer angehalten und kontrolliert. Da der Mann drogentypische Ausfallerscheinung hatte, folgte eine Blutentnahme.

Ohne Versicherungsschutz in Esselbach unterwegs

Esselbach, Lkr. Main-Spessart. Am 02.06.2019 gegen 23:30 Uhr wurde ein 18-Jähriger Schüler, der mit einem Kleinkraftrad unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Das Fahrzeug wurde ohne Versicherungsschutz benutzt.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld