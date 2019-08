Weilbach: Polizei findet Drogen bei Verkehrskontrolle

Dessen gleichaltriger Beifahrer verhielt sich während der Polizeikontrolle auffällig und war sichtlich nervös. Bei dessen anschließender Kontrolle konnte in dessen Jackentasche eine geringe Menge Amfetamin festgestellt werden. Der 32-Jährige wird nun wegen des Drogenbesitzes zur Anzeige gebracht.

Alkoholisierter Autofahrer

Miltenberg. Am Freitag, gegen 20:00 Uhr, wurde in der Mainzer Straße ein 48-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Opel-Fahrer konnten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein Test in der Dienststelle bestätigte den Verdacht und der 48-Jährige muss nun mit einem Bußgeld und mit einem Fahrverbot rechnen.

mci / Quelle: Polizei Miltenberg