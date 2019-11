Weibersbrunn: Gefälschten Führerschein mitgeführt

Am Montag wurde auf der A3 bei Weibersbrunn gegen 00:15 Uhr ein Opel mit britischer Zulassung kontrolliert. Bei dem 20-Jährigen, aus Bulgarien stammenden Beifahrer wurde hierbei ein gefälschter spanischer Führerschein aufgefunden. Das gefälschte Dokument wurde daraufhin sichergestellt. Den Mann erwartet ein Strafverfahren, er musste zudem für die zu erwartende Strafe eine Sicherheit hinterlegen.

Andere Verkehrsteilnehmer genötigt - Zeugen gesucht

Am Sonntag wurde gegen 14:30-14:45 Uhr durch Verkehrsteilnehmer auf der A3 in Fahrtrichtung Würzburg im Bereich der Autobahneinhausung zwischen Hösbach und Waldaschaff ein schwarzer 7er BMW mit Münchner Zulassung gemeldet. Dieser soll unter anderem durch sehr dichtes Auffahren und Dauerlichthupe andere Verkehrsteilnehmer zum Spurwechsel genötigt haben. Zudem soll er durch seine aggressive Fahrweise andere zum Bremsen gezwungen haben. Verkehrsteilnehmer, die zu dieser Zeit in dem Bereich unterwegs waren und sich durch den genannten Pkw genötigt bzw. bedrängt fühlten oder etwas dergleichen beobachten haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter der Telefonnummer 06021/857-2411 zu melden.

Polizeiinspektion Aschaffenburg