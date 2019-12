Weibersbrunn: Drei junge Afghanen aus Sattelzug befreit

Die Flüchtlinge wollten nach eigenen Angaben ursprünglich nach Belgien. An der Grenze zwischen Serbien und Ungarn ließen die Schleuser einen 16-, einen 17- und einen 27-Jährigen aus Afghanistan auf den Anhänger des serbischen Fahrzeugs steigen, der verplombt wurde, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Der 47-jährige Fahrer, der dies offenbar nicht bemerkt hatte, hörte am Montag gegen 12.10 Uhr Klopfgeräusche und alarmierte die Verkehrspolizei, die mit mehreren Streifen zur Rastanlage Spessart-Nord kam.

Ermittlungen laufen

Gemeinsam wurde der Auflieger geöffnet. Die Flüchtlinge waren laut Polizei »den Umständen entsprechend wohlauf«. Sie äußerten gegenüber den Beamten, Asylanträge stellen zu wollen, und wurden eine Aufnahmeeinrichtung in Schweinfurt gebracht. Die Polizei ermittelt gegen die Männer wegen illegaler Einreise und illegalem Aufenthalt in Deutschland. Gegen den Lastwagenfahrer, dessen Zielort nicht in Belgien, sondern in Deutschland lag, liegt laut einem Polizeisprecher kein Tatvorwurf vor.

nle