Weibersbrunn: Diesel bei A3 in Gully gekippt

Ein aufmerksamer Zeuge hat gestern Morgen, gegen 09.30 Uhr, beochbachtet, wie an der Rastanlage Spessart Süd ein Auto mit britischem Kennzeichen, offenbar nicht fachgerecht repariert worden ist. Unter anderem entsorge der Fahrer Flüssigkeiten im Abfluss. Tatsächlich konnten die Streifenbeamten einen Mann am besagten Audi feststellen, der versuchte diesen wieder fahrtüchtig zu machen. Weil er dabei mehrere Liter Diesel in den Abfluss der Parkplätze gegossen hatte, musste er 400 Pfund Sicherheitsleistung bezahlen. Die Umwelt war nicht gefährdet.

stru/ Quelle: Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach