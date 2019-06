Weibersbrunn: Auto schleudert auf Autobahn gegen Betonleitwand

Er schleuderte mit seinem Auto nach links über den linken Fahrstreifen, kam von der Fahrbahn ab, geriet auf das Bankett und kollidierte mit der Betonleitwand. Von dieser abgewiesen drehte sich das Auto um 180 Grad und blieb entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem Bankett in liegen. Für die Bergung wurde der linke Fahrstreifen für circa eine Stunde gesperrt. Vor Ort befanden sich Hilfskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weibersbrunn sowie das THW Alzenau zur Absicherung der Unfallstelle. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von circa 10.500 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Auffahrunfall mit drei Beteiligten vor Baustelle: Bischbrunn

Am Freitagnachmittag gegen 14.50 Uhr kam es vor dem Baustellenbereich in Fahrtrichtung Würzburg zu einem Auffahrunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Ein VW-Fahrer hatte zu spät bemerkt, dass sein Vordermann verkehrsbedingt bremsen musste und war diesem aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Smart noch auf einen davor stehenden Seat geschoben. Der nicht mehr fahrbereite VW, sowie der Smart mussten abgeschleppt werden. Zur Reinigung der mittleren Fahrspur musste diese für circa 20 Minuten gesperrt werden. Danach blieb der rechte Fahrstreifen bis zur Bergung der Fahrzeuge für weitere 45 Min gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro.

Verkehrsschild kippt auf Auto: Bischbrunn

Am Freitagabend gegen 20.15 Uhr hatte ein 49-jähriger BMW-Fahrer Glück, als er mit seinem BMW den linken Fahrstreifen in Richtung Frankfurt befuhr. Aufgrund des vorherrschenden Unwetters kippte in dem Moment, ein linksseitig aufgestelltes großes Verkehrsschild auf den linken Frontbereich des Autos, als er sich auf gleicher Höhe befand. Der Fahrer steuerte sein beschädigtes Fahrzeug auf den Standstreifen und wartete bis eine Streife eintraf. Da das Auto noch fahrbereit war, erfolgte die weitere Unfall-Aufnahme auf der TRA Spessart-Nord, nachdem das Schild durch eine Streifenbesatzung von der Fahrbahn entfernt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 7500,- Euro.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach/red