Wegen Anzeige: 20-Jähriger in Bürgstadt schwer verprügelt

Am Samstag, gegen 0:50 Uhr, wurde in der Freudenberger Straße ein 20-Jähriger von einem Gleichaltrigen mit einem Kopfstoß und einem Faustschlag in den Bauch angegriffen. Der Angreifer wollte den jungen Mann damit bewegen eine Anzeige zurückzuziehen, die in Kürze vor dem Amtsgericht Miltenberg verhandelt werden soll. Nachdem der Geschädigte weiterlaufen konnte wurde er abermals, diesmal im Streckfuß, von dem gleichaltrigen Angreifer zusammen mit seinen zwei Freunden, beide 18 Jahre alt, attackiert. Er wurde von den drei Männern geschlagen und erlitt hierbei Prellungen im Gesicht und am Hinterkopf, sowie Schmerzen im Bauchbereich.

Die Schläger konnten ermittelt werden und werden nun wegen verschiedener Körperverletzungen zur Anzeige gebracht.

Drogen im Blut und Drogen in Unterhose

Kleinheubach. Am Samstag, gegen 03:30 Uhr, wurde ein 20-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Opel-Fahrer zeigte bei der Verkehrskontrolle starke Ausfallerscheinungen aufgrund von vorherigem Drogenkonsum. Der junge Mann wurde bei der Polizeiinspektion Miltenberg einer Blutentnahme unterzogen und wird nun, weil er unter Drogeneinfluss einen Pkw geführt hat, zur Anzeige gebracht.

Während der Kontrolle konnten die Beamten starken Marihuanageruch bei der 21-jährigen Beifahrerin des Opel-Fahrers feststellen. Diese wurde zu den Feststellungen befragt und in der Polizeiinspektion Miltenberg von einer weiblichen Beamtin durchsucht. Hierbei konnte eine geringe Menge Marihuana in der Unterhose der jungen Frau aufgefunden werden. Diese wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Elektroroller ohne Versicherungskennzeichen in Miltenberg

Miltenberg. Am Freitag, gegen 15:00 Uhr, wurde ein 77-Jähriger in der Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er war mit einem Elektroroller unterwegs und fiel den Beamten auf, weil an dem Roller kein notwendiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Mann gab an, keine Kenntnis von der Versicherungspflicht zu haben. Mangels Versicherungsschutz muss gegen diesen nun eine Anzeige vorgelegt werden.

Diebstahl von Brennholz in Schneeberg

Schneeberg. Am Freitag kam eine 66-jährige Frau mit ihrem 37-jährigen Sohn zur Polizeiinspektion Miltenberg und erstattete Anzeige wegen des Diebstahls ihres Brennholzes, welches sie im Wald gelagert hatte. Es handelt sich um 150 Ster Brennholz, welches nördlich von Schneeberg in einem Waldgebiet, südlich der Gemeindegrenze zu Neudorf, deponiert worden war. Der bislang unbekannte Täter entwendete das nicht markierte Holz im Zeitraum von Juli 2018 bis zum 11.07.2019. Bislang fehlt von dem unbekannten Holzdieb jede Spur. Täterhinweise sind nicht vorhanden. Der Beuteschaden bewegt sich im unteren fünfstelligen Bereich.

