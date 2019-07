Wechseltrick in Frammersbach: Geldschein aus Börse geklaut

Als man feststellte, dass der Wechseln nicht möglich war, zogen beide Männer wieder ihrer Wege. Zuhause erst stellte der 61-Jährige fest, dass aus seinem Geldbeutel ein 100-Euro-Schein fehlte, den er wenige Minuten vor dem Vorfall bei der Sparkasse in Frammersbach abgehoben hatte. Möglicherweise ist er von dem Täter hierbei beobachtet worden.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: augenscheinlich Osteuropäer, ca. 40 bis 60 Jahre alt, ca. 165 cm bis 175 cm groß, normale Figur mit Bauchansatz. Er hatte einen dunkelblonden Haarkranz mit Halbglatze, trug eine hellbraune Hornbrille, hellbraunes Sakko und eine Stoffhose und sprach aktzentfrei Deutsch.

Entsprechende Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr unter Tel.: 09352/ 8741-0 entgegen.

Unfallflucht in Lohr

Lohr. Bereits am vergangenen Freitag kam es in der Sägewerkstraße zu einer Unfallflucht, welche erst nachträglich angezeigt wurde. Eine junge Frau hatte um die Mittagszeit ihren Pkw BMW am rechten Fahrbahnrandgeparkt. Als sie wenig später zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie am hinteren linken Kotflügel Schrammen fest, die offenbar durch ein anderes Fahrzeug verursacht worden sind. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1.000,00 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr unter Tel.: 09352/ 8741-0 entgegen.

Auto in Lohrer Färbergasse beschädigt

Lohr. Am Dienstag, 23.07.2019, zwischen 11:00 Uhr und 13:30 Uhr, beschädigte ein Unbekannter ein in der Färbergasse in Lohr abgestelltes Fahrzeug. Der Täter brachte eine Substanz, vermutlich Sekundenkleber, in ein Türschloss ein. Der so entstandene Schaden wird auf ca. 800,00 Euro geschätzt.

Auch hier bittet die Polizei um entsprechende Hinweise oder Beobachtungen unter Tel.: 09352/ 8741-0.

dc/Meldungen der Polizei Lohr