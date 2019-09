Wechseltrick: Betrüger in Sulzbach stiehlt 700 Euro

Ein Sulzbacher ist am Dienstag früh von einem Trickdieb um mehrere Hundert Euro erleichtert worden. Der 79-Jährige war zu Fuß unterwegs, um Bargeld auf sein Sparbuch einzuzahlen. Vor der Sparkasse wurde er von einem

mit ausländischem Akzent sprechenden Mann,

etwa 35 Jahre alt,

angesprochen und um das Wechseln einer 2-Euro-Münze in Kleingeld gebeten. Der Rentner wechselte hierauf hilfsbereit das Geld und begab sich in die Bank. Als er hier sein in der Jacke aufbewahrtes Bargeld einzahlen wollte, stellte er fest, dass ihm gut 700 Euro fehlten. Diese hatte der Unbekannte Trickdieb ihm vor der Sparkasse unbemerkt aus der Tasche gezogen.

Im Rahmen der Fahndung nach dem Unbekannten Täter durch diverse zivile und uniformierte Kräfte meldete sich ein weiterer Rentner, bei dem der Unbekannte ebenfalls versucht hatte, Beute zu machen. Hier hatte er den 74-Jährigen, der in seinem Wagen vor der Sparkasse gesessen hatte, angesprochen, und um Wechselgeld gebeten.

Als der Rentner nach entsprechenden Münzen schaute, griff der Betrüger sogar in den Geldbeutel hinein, konnte jedoch nichts erbeuten.

Der Täter wird von den Zeugen als

südländischer Typ,

gebräunter Teint,

bekleidet mit einer hellen, leicht gelblichen Hose,

einem hellen Hemd

und einem dunklen Jackett,

kein bart,

keine Brille,

dunkle Haare,

etwa 35 Jahre alt, beschrieben.

Wo ist der Mann am Dienstag Vormittag evtl. noch aufgefallen, wurde möglicherweise ein von ihm benutztes Fahrzeug bemerkt?

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Am Steuer eingeschlafen- Auffahrunfall in Sulzbach

Sulzbach a.Main, Friedhofstraße Gegen 2.30 Uhr ist die Polizeiinspektion Obernburg von einem Unfall in der Friedhofstraße verständigt worden. Ein Sulzbacher hatte hier angerufen und mitgeteilt, dass er mit seinem VW auf ein geparktes Autoaufgefahren ist. Der VW hatte durch die Wucht des Aufpralls den BMW auf einen davor stehenden Mini aufgeschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand hierbei Sachschaden in Höhe von insgesamt gut 6000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme räumte 51-jährige Unfallverursacher ein, kurz zuvor eingeschlafen zu sein.

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Klingenberg a.Main Ein Klingenberger ist am Dienstag Abend gegen 21.40 Uhr in der Bahnhofstraße von einer Polizeistreife überprüft worden. Bei der Kontrolle des Rollerfahrers, der diverse Ausfallerscheinungen zeigte, räumte der überprüfte 16-Jährige ein, zuvor Drogen konsumiert zu haben.

Gegen 0.15 Uhr, am Mittwoch früh, ist ein weiterer Kradfahrer von einer Polizeistreife aus dem Verkehr gezogen worden. Bei der Kontrolle des Kleinkraftradfahrers in der Brückenstraße fanden die Beamten in seinem Rucksack ein Cannabisprodukt vor. Der Kontrollierte fiel hierbei durch drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Ein Drogentest bei dem Kradfahrer verlief positiv. Hierauf wurde eine Blutentnahme bei dem Lützelbacher angeordnet. Beide Drogensünder erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot und eine saftige Geldbuße.

Wassersauger in Großwallstadt gestohlen

Großwallstadt, Mainstraße Unbekannte sind in den vergangenen Tagen seit Donnerstag, 19.09.19 bis Montg früh ins Großwallstädter Schwimmbad eingebrochen.

Die noch Unbekannten hatten sich über eine aufgehebelte Türe Zutritt in die Badewelt verschafft und hier zwei Wassersauger, die für Wartungszwecke bereitgestellt waren, entwendet. Die recht schweren Geräte dürften von mehreren Personen vom Tatort weggetragen worden sein. Sie finden in Swimmingpools und Bädern Verwendung. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 12.000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg