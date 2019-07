Wasserschutzpolizei: Schmerzhafter Aufprall auf den Main

Der Mann hatte sich am Mittwoch auf seinem Wakeboard (ein Wassersportgerät in Form eines Brettes, um damit über das Wasser zu gleiten - in der Funktionsweise ähnlich einem Snowboard) hinter einem Sportboot auf dem Main bei Stockstadt ziehen lassen. Bei einem Sprung verlor der Mann die Kontrolle über sein Board, stürzte und war mit dem Oberkörper hart auf die hart Wasseroberfläche geprallt.

dc/Meldung der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach