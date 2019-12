Waschmaschinenanlieferung führt zu Polizeieinsatz

Der Kunde erwartete von dem Speditionsmitarbeiter, dass er die Waschmaschine auch in seiner Wohnung anschließen solle. Dieser sah sich dazu allerdings nicht in der Lage und versuchte dem Kunden dies zu erläutern. Der Empfänger der Waschmaschine wollte das so nicht akzeptieren und verweigerte die unterschriftliche Bestätigung über die Lieferung der Maschine, welche sich bereits in der Wohnung befand. Die Herausgabe an den Anlieferer, welcher die Waschmaschine dann eben wieder mitnehmen wollte, wurde von dem Kunden ebenfalls verweigert. Der Streit gipfelte in die Verständigung der Polizei, wobei sich die Beamten dann vor Ort nicht darauf einließen sich an dem Geplänkel zu beteiligen. Eine kurze Einsicht und Erläuterung der in dem Kaufvertrag abgedruckten Hinweise für die Installation der Geräte reichte dann auch aus den Weihnachtsfrieden wieder herzustellen.

Parkplatzrempler: Karlstadt

Beim Abbiegen auf dem Gelände des Parkplatzes eines Einkaufsmarktes Am Hammersteig in Karlstadt streifte am Donnerstag gegen 12.00 Uhr der 23-jährige Fahrer eines Sattelzuges mit dem ausscherenden Fahrzeugheck an einem haltenden Auto entlang. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 4000 Euro.

Ein 41-jähriger Autofahrer übersah am Donnerstag gegen 13.55 Uhr auf einem Parkplatz an der Gemündener Str. in Karlstadt beim Rückwärtsrangieren ein hinter seinem Fahrzeug parkendes Auto. Es kam zu einer Berührung der Fahrzeuge. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Autofahrer unter Drogeneinfluss: Karlstadt

Bei der Kontrolle eines 19-jährigen Autofahrers stellten die Beamten am Donnerstag gegen 16.35 Uhr fest, dass ihnen aus dem Auto Marihuana Geruch entgegenwehte. Im Fahrzeug konnte dann auch eine geringe Menge des Rauschgiftes gefunden werden. Der Fahrer räumte auf Nachfragen einen zurückliegenden Drogenkonsum ein. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Zusammenstoß im Kreisverkehr: Retzbach

Eine 18-jährige Autofahrerin missachtete am Donnerstag gegen 06.50 Uhr bei der Einfahrt in den Kreisverkehr am Ortseingang Retzbach, von der Mainbrücke kommend, die Vorfahrt eines in dem Kreisverkehr fahrenden Autos. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von circa 2000 Euro entstand.

Polizei Karlstadt/ienc