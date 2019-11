Wartezeit zu lang: Mann löst in Erlenbacher Klinik Feueralarm

Vor Ort war der Feuerwehr ziemlich schnell klar, dass es nirgendwo brannte. Es war ein Fehlalarm. Den Grund dafür ermittelte die Polizei ebenfalls fix: "Ein 30-jähriger war zuvor zur Behandlung in das Krankenhaus eingeliefert worden. Da ihm aber die Wartezeit zu lange war, rastete er aus und betätigte den Alarmknopf", so die Polizei. Anschließend verließ er das Krankenhaus. Angestellte hatten das Geschehen beobachtet. Den Mann, dessen Personalien bekannt sind, erwartet nun eine Strafanzeige wegen Missbrauchs von Notrufen. mai

Pkw kracht in Leitplanke

Eschau. Ein 51-jähriger war mit seinem Mercedes am Samstag gegen 07:30 Uhr von Heimbuchenthal Richtung Eschau unterwegs. An der Einmundung am Neuhammer wollte er nach links abbiegen. Hierbei rutschte ihm sein Heck weg, so dass er in die gegenuberliegende Leitplanke rutschte. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Ein zufällig vorbeifahrender Traktor war dem Mann behilflich, das Fahrzeug von der Straße zu ziehen und diese wieder frei zu machen.

Polizei Obernburg