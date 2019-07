Warnung vor vor betrügerischen Lederjackenverkäufern

Mit einem grauen oder anthrazitfarbenen Opel Kombi war laut Zeugen ein etwa 40 bis 50-jähriger Mann am Freitagmittag in Haibach unterwegs. Kurz nach 13.00 Uhr fuhr er dreist in den Hof eines Anwesens in der Schwalbengrube und bot den Bewohnern dort, aus seinem Kofferraum heraus, zunächst Töpfe und Messer zum Verkauf an. Danach pries er hochwertige Lederjacken zum Preis von 100 Euro an, die allerdings keinen Abnehmer vor Ort fanden.

Gegen 14.00 Uhr war derselbe Mann dann in der Hauptstraße unterwegs und konnte einem Rentner zwei der minderwertigen Jacken für 100 Euro verkaufen.

Die Kripo Aschaffenburg ermittelt jetzt wegen des Verdachts des Betruges und warnt vor derartigen Haustürgeschäften, die gerne auch von Betrügern genutzt werden. Die Polizei rät, sich nicht von einem angeblichen Schnäppchenkauf täuschen und dem Verkäufer überrumpeln zu lassen. Vielmehr sollte beim Verdacht, dass es sich um einen Betrüger handeln könnte, sofort die Polizei alarmiert werden. Da die Täter in der Regel mit einem Fahrzeug unterwegs sind, bittet die Polizei, das Kennzeichen zu notieren und den Beamten mitzuteilen.

vd/Polizei Unterfranken