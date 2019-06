Warnbaken unerlaubt aufgestellt in Rieneck

Vermutlich sollte dadurch die Geschwindigkeit des Umleitungsverkehrs reduziert werden. Die Warnbaken wurden durch die Polizei entfernt und an den Wegesrand gestellt. Dort kann sie sich der Eigentümer wieder abholen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das Aufstellen von Verkehrs- oder Richtzeichen einer behördlichen Erlaubnis bedarf.

Wildunfall: Gemünden

Am Dienstagmorgen gegen 4.50 Uhr befuhr ein 34-jähriger Auto-Fahrer die Kreisstraße MSP11 von Gemünden in Richtung Lohr. Hierbei erfasste er ein die Straße querendes Reh. Das Reh wurde getötet. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Auto angefahren und geflüchtet: Gemünden

Im Zeitraum von Samstag bis Montag wurde ein in der Sinntalstraße am rechten Fahrbahnrand geparkter blauer Renault Kangoo beschädigt. Auf der Fahrerseite des Renault konnten auf einer Länge von 2,60 m auf unterschiedlichen Höhen Kratzer und Streifschäden festgestellt werden. Aufgrund dieser unterschiedlichen Schadenshöhen könnte der Schaden von der Ladung eines Anhängers beim Vorbeifahren entstanden sein. Der Sachschaden wird auf circa 3000 Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Polizei Gemünden/ienc