Ware nicht geliefert - Polizei ermittel wegen Betrugs

Am 12.12.2019 erwarb ein 22-jähriger Mann über den „Facebook - Marketplace“ ein Nintendo Switch zum Preis von 220 EUR. Nach Überweisung des Kaufpreises musste der Kunde feststellen, dass er einem Betrüger aufgesessen ist, der mit dem gehackten Account eines anderen Facebook-Nutzers nicht existierende Waren anbot. Die Polizei Gemünden hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht über das hinterlegte Bankkonto den Täter zu ermitteln.

Versuchter Einbruch in Gemünden

Gemünden, Lkr. Main-Spessart - Am 23.12.2019 wurde am Gebäude einer Krankenkasse in der Friedenstraße festgestellt, dass hier versucht wurde, einen Fensterflügel aufzuhebeln, was jedoch offensichtlich misslang. Am Fenster entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR und die Polizei Gemünden bittet um Hinweise. Der Aufbruchsversuch ereignete sich im Zeitraum von ca. 01.12. bis zum Morgen des 23.12.2019.

Holzlaterne gestohlen

Gemünden, Lkr. Main-Spessart - Im Zeitraum vom 20.12. bis 23.10.2019 wurde eine Holzlaterne, die im Eingangsbereich eines Wohnanwesens im Baumgartenweg zur Dekoration aufgestellt war, von bislang unbekanntem Täter entwendet. Die Laterne hat einen Wert von ca. 60 EUR und die Polizei Gemünden bittet um Hinweise auf den Täter unter Tel. 09351 / 9741-0.

Auffahrunfall

Gemünden, Lkr. Main-Spessart - Am Montag, gegen 13.00 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer in der Würzburger Straße auf einen vorausfahrenden Pkw auf, dessen Fahrer an der Einfahrt zu einem Einkaufsmarkt sein Fahrzeug abgebremst hatte. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Fehler beim Rangieren

Gemünden, Lkr. Main-Spessart - Am 1. Weihnachtsfeiertag, gegen 13.15 Uhr, blieb die 43-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes beim Rangieren an einem geparkten Pkw Audi hängen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.000 EUR.

Wildunfälle

Gemünden-Aschenroth, Lkr. Main-Spessart - Am 25.12.2019, gegen 17.00 Uhr, wurde auf der Staatsstraße 2434 ein Reh, welches die Fahrbahn querte, vom 57-jährigen Fahrer eines Pkw-VW erfasst. Das Rehwild überlebte den Anstoß nicht und am VW entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR.

Gemünden, Lkr. Main-Spessart - Auch auf der Staatsstraße 2303 kam es am Donnerstag, in den frühen Morgenstunden gegen 03.20 Uhr, zum Zusammenstoß mit einem querenden Rehwild und dem 27-jährigen Fahrer eines Pkw Audi. Auch hier musste das Reh sein Leben lassen, am Pkw entstand leichter Sachschaden.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden