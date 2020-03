Die Beschädigung bemerkte der Mann am Mittwoch an seinem, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Dr. Heinrich-Köhler-Straße in Walldürn abgestellten, Fiats. Der Unfall ereignete sich vermutlich zwischen 16.30 Uhr und 16.40 Uhr auf dem dortigen Parkplatz. Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281 9040 entgegen.

stru/ Quelle: Polizei Heilbronn