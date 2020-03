Waldbrunn: Autofahrt endet im Wald

Neben der Fahrbahn im Wald endete die Autofahrt eines 45-Jährigen am Montagabend gegen 23.45 Uhr bei Waldbrunn. Der Mann war mit seinem Fiat Transporter auf der Kreisstraße zwischen Schollbrunn und Weisbach unterwegs und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Zwischen den Bäumen kam das Fahrzeug zum Stehen. Da es nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden. Der 45-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. An dem Fiat entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Teurer Parkplatzunfall

Teure Folgen hat ein misslungener Rangierversuch eines Lastwagenfahrers am Montagnachmittag in Waldbrunn. Der 52-Jährige wollte mit seinem Lastwagen die Laderampe eines Discounters in der Hauptstraße anfahren. Dabei stieß er gegen einen geparkten Fiat Panda. Die Heckklappe des Kleinwagens wurde komplett eingedrückt. An dem Kleinwagen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Lastwagen blieb nahezu unbeschädigt.

stru/ Quelle: Polizei Heilbronn