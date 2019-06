Waldbrand in Wörth verhindert, Feuer schnell gelöscht

Da die Mitteiler die genaue Örtlichkeit des Feuers jedoch nur ungefähr angegeben werden konnte, musste die genaue Brandstelle erst durch die Feuerwehr Wörth und Beamte der Polizei Obernburg gesucht werden. In der Verlängerung des Schneebergwegs wurde man schließlich fündig. Hier brannte neben dem Weg auf einer Fläche von rund 20 Quadratmetern das Unterholz. Die Feuerwehr Wörth konnte rasch den Brand bekämpfen und so eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Der Grund für den Brand bleibt unklar, eine genaue Brandursache konnte nicht ausgemacht werden. In diesem Zusammenhang wird aber darauf hingewiesen, dass in Waldgebieten Rauchen im Zeitraum von März bis Oktober verboten ist. Zudem dürfen im Wald und in einer Entfernung von weniger als 100 Metern davon kein Feuer errichtet oder betrieben werden. Dies steht unter Strafe und wird entsprechend verfolgt.

Autospiegel abgetreten

Mömlingen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes konnte während einer Veranstaltung von Samstag auf Sonntag gegen 02:45 Uhr einen jungen Mann beobachten, der einen Autospiegel abtrat. Die hinzugerufene Streife der Polizei Obernburg konnte den 25-jährigen Täter antreffen. Bei der Kontrolle wurde bei dem Mann zudem eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Während der Kontrolle des Mannes bildete sich eine größere Menge an Schaulustigen, die die Arbeit der Beamten störten. Dies führte so weit, dass weitere Streifen hinzugezogen werden und zudem Platzverweise gegen die eigentlich unbeteiligten ausgesprochen werden mussten. Ein Platzverweis musste sogar mit Zwang durchgesetzt werden, da sich der Störer nicht entfernen wollte. Verletzt wurde hierbei niemand. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnten alle Beteiligten ihren Weg fortsetzen. Den jungen Mann, der den Spiegel abtrat, erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und zudem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

"Aquaphobie" ohne große Zwischenfälle

Erlenbach. Gegen 21 Uhr am Samstag ließ eine 17-Jährige ihren Rucksack im Rahmen der Musikveranstaltung „Aquaphobie“unbeaufsichtigt stehen, um sich etwas zu trinken zu kaufen. Diese Gelegenheit nutzte ein unbekannter Täter, um den Rucksack an sich zu nehmen und damit zu verschwinden. Der jungen Frau entstand hierdurch ein Schaden von rund 50 Euro. Hinweise auf den Dieb werden bei der Polizei Obernburg entgegengenommen.

Außerdem wurden bei Kontrollen im Umfeld und auf dem Veranstaltungsgelände insgesamt acht Personen festgestellt, die unerlaubt Betäubungsmittel mit sich führten. Insgesamt verlief die Veranstaltung jedoch ruhig und ohne Zwischenfälle. Zu Spitzenzeiten befanden sich etwa 3800 Personen auf dem Festivalgelände, die friedlich feierten.

Gestohlenes Fahrrad entdeckt, Fahrraddieb festgenommen

Klingenberg. Einer Zivilstreife der Polizei Obernburg fiel am Samstagnachmittag am Schwimmbad in Trennfurt ein Fahrrad auf, das am 25. Juni als gestohlen gemeldet wurde. Die Beamten beobachteten das Fahrrad und konnten wenig später eine Person feststellen, die mit dem Fahrrad davonfahren wollte. Der junge Mann wurde zunächst festgenommen und gab zu, das Fahrrad gestohlen zu haben. Das Fahrrad wird nun an den Eigentümer zurückgegeben und den Dieb erwartet eine Anzeige. Allerdings ist diese nicht die erste dieser Art, da er bereits in der Vergangenheit mehrfach Fahrräder gestohlen hat.

Auf geparkte Autos aufgefahren

Hausen. Am Samstag gegen 17.45 Uhr fuhr ein 57-Jähriger von Leidersbach kommend in Richtung Hofstetten. Aufgrund der Straßenführung und der tiefstehenden Sonne sah er einen entgegenkommenden Pkw erst sehr spät und schaffte es nicht mehr rechtzeitig hinter den auf seiner Straßenseite geparkten Fahrzeugen anzuhalten. Er fuhr auf einen geparkten VW aufund schob diesen auf zweiweitere geparkte Fahrzeuge. Insgesamt entstand an allen Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

Leitplanke gestreift

Wörth. Eine 51-jährige Fahrzeuglenkerin stieß am Samstag gegen 13 Uhr gegen eine Leitplanke und verursachte Sachschaden. Die Dame war mit ihrem Pkw an der Anschlussstelle Wörth/Seckmauern auf die B469 in Richtung Aschaffenburg aufgefahren und dabei zu weit nach rechts geraten. Hier touchierte sie die Schutzplanke. An dieser entstand rund 1500 Euro Schaden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 –0

Polizei Obernburg/mm