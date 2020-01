Waldarbeiter bei Hofstetten schwer verletzt

Der Mann wurde von einem Buchenast am Scheinbein getroffen. Aufgrund des Verdachts eines Bruches, wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Würzburger Klinik geflogen.

Einbruch in Firma bei Gräfendorf-Weickersgrüben

In der vergangenen Nacht, im Zeitraum von 03.00 und bis 03.20 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in das Büro- und Werkstattgebäude auf einem Firmengelände an der „Roßmühle“ ein. Zunächst hebelte der Täter ein ebenerdiges Fenster auf, baute dieses aus, montierte ein dahinter liegendes Blechregal ab und stellte schließlich fest, dass er so keinen Zugang zu den Firmenräumen erlangen konnte. Danach hebelte er ein höher gelegenes, seitliches Werkstattfenster auf. Um an dieses zu gelangen nutzte er eine Euro-Palette, die sich auf dem Firmengelände befand.

Der Täter drang in den Werkstatt- und Bürotrakt ein und löste hierbei um 03.20 Uhr den akustischen und optischen Alarm aus. Dies veranlasste den Täter vermutlich, ohne Beute das Weite zu suchen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 3.000 EUR.

Die Polizeistation Gemünden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer hat im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Roßmühle wahrgenommen und kann Hinweise unter Tel. 09351/9741-0 geben?

Bargeld aus Praxis für Physiotherapie entwendet

Am Freitagmorgen, zwischen 08.45 Uhr und 08.50 Uhr, wurde aus einer Praxis für Physiotherapie in Burgsinn ein Bargeldbetrag, welcher auf der Empfangstheke lag, entwendet. Im Tatzeitraum befanden sich weder Patienten, noch Inhaber in der Praxis.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Illegale Müllablagerung im Wald

Am vergangenen Mittwoch wurde im Wald zwischen Schönau und Wolfsmünster, in der Waldabteilung „Buch“, eine illegale Müllablagerung festgestellt. In einem Pappkarton wurden dort alte Autoradios und diverse Kabel entsorgt. Den Verursacher erwartet eine Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Hinweise auf den bislang unbekannten Verursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Straßenlampe beschädigt

Wie erst jetzt angezeigt, wurde bereits Mitte Januar das Glas einer Antikleuchte in der Scherenbergstraße in Gemünden beschädigt. Es wird von einem Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro ausgegangen.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

vd/Polizei Gemünden