Wahlkampf: Üble Nachrede per Flyer in Marktheidenfeld

Der Inhalt der Windschutzscheiben-Zettel erfüllt teilweise den Straftatbestand der „Üblen Nachrede“ bzw. der „Verleumdung von Personen der örtlichen Kommunalpolitik“.

Hinweise zu den unbekannten „Zettelverteilern“ nimmt die PI Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0 entgegen.

Unfall beim Rückwärtsfahren

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart – Nicht aufgepasst hatte offensichtlich am 21.02.2020 gegen 15.30 h ein VW-Fahrer, als er beim Zurücksetzen auf einem Tankstellengelände in der Karbacher Straße gegen einen anderen Pkw stieß. Der Gesamtschaden beträgt 750.- EUR!

Lkw übersieht Pkw

Hasloch, Lkr. Main-Spessart – Beim Wenden in der Faulbacher Straße übersah ein Lkw-Fahrer zw. 17.00 h und 18.30 h einen dahinter befindlichen Pkw und verursachte hierbei einen Streifschaden i. H. v. 2000.- EUR. Der Unfallverursacher fuhr zunächst weiter, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Er konnte jedoch aufgrund des abgelesenen Kennzeichens rasch ermittelt werden.

Auf Vordermann aufgefahren

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart – Aus Unachtsamkeit fuhr am 21.02.2020, 16.45 h an der Kreuzung Kreuzbergstraße/Äußerer Ring ein Pkw-Fahrer auf seinen verkehrsbedingt wartenden Vordermann auf und verursachte einen Gesamtschaden von 2000.- EUR.

Wildunfälle im Dienstbereich

Am Wochenende wurden der PI Marktheidenfeld insgesamt vier Wildunfälle gemeldet. Hierbei stieß jeweils in Marktheidenfeld (zweimal), in Glasofen sowie in Urspringen Rehe mit Fahrzeugen zusammen. Der hierbei an den Pkw entstandene Gesamtschaden beträgt ca. 10.000.- DEUR.

Jugendlicher flüchtet vor Streifenwagen

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart – Erfolglos endete der Fluchtversuch eines 17-Jährigen am 22.02.2020 gegen 15.30 h am Südring in Marktheidenfeld vor der Polizei. Der Jugendliche flüchtete zunächst zu Fuß beim Erblicken des Streifenwagens, konnte jedoch kurz darauf angehalten und kontrolliert werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der junge Mann eine geringe Menge Rauschmittel sowie dazugehörige Rauschgiftutensilien mit sich führte. Er wurde anschließend den Erziehungsberechtigten übergeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie eine polizeiliche Mitteilung an das Jugendamt.

Polizei Marktheidenfeld/mkl