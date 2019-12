Wagen eines 64-Jährigen in Brückengeländer der Glattbacher Überfahrt gekracht

Gegen 14.30 Uhr war ein 64-jähriger Opel-Fahrer vom Bahnhof kommend in Richtung Damm unterwegs, als er auf der Glattbacher Überfahrt in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er überfuhr den Gehweg und prallte in das Brückengeländer.

Der Mann musste vor Ort reanimiert werden, bevor er unter notärztlicher Begleitung ins Aschaffenburger Klinikum eingeliefert werden konnte. Die Polizei geht von einer medizinischen Ursache aus. Durch die Feuerwehr Aschaffenburg wurde die Unfallstelle abgesichert, der Rettungsdienst bei der Reanimation unterstützt und der Verkehr umgeleitet.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsunfalldienst der Polizeiinspektion Aschaffenburg übernommen.

rah