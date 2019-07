Wäschetrockner brennt in Mönchberg

Mönchberg, An den Eichen Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus sind die Helfer der Mönchberger Wehr und die Polizei am Sonntag Abend gegen 21.20 Uhr gerufen worden. Brandursache war ein defekter Wäschetrockner. Die Bewohner des Hauses hatten Funkenflug und rauchtnetwicklung bemerkt, die Feuerwehr verständigt und das Haus bereits geräumt, als die Helfer der Wehr eintrafen. Der Brand konnte durch die Wehrleute aus Mönchberg, Schmachtenberg und Großheubach schnell gelöscht werden, so dass nur geringer Schaden entstand.

Auf B469 bei Niedernberg in Leitplanke geschliddert

Niedernberg Ein Unfall zur Nachtzeit ist am Montag früh gegen 0.45 Uhr glimpflich verlaufen. Eine Erbacher Opel-Fahrerin war zur Unfallzeit mit ihrem Wagen auf der B469 in Fahrtrichtung Aschaffenburg unterwegs. Hier kam sie auf Höhe Niedernberg aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und schrammte mit ihrem Fahrzeug an der Mittelleitplanke entlang.

Hierbei entstand an dem Pkw Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Die 29-jährige Unfallverursacherin blieb glücklicherweise unverletzt.

Trunkenheitsfahrt verhindert

Klingenberg a.Main, Mittlerer Weg Eine Trunkenheitsfahrt ist durch einen aufmerksamen Mitbürger am Sonntag Nachmittag gegen 17.45 Uhr verhindert worden. Der aufmerksame Mitteiler hatte einen volltrunkenen Passanten im Mittleren Weg bemerkt, der torkelnd zu seinem Fahrzeug unterwegs war. Als der Betrunkene in seinen VW einsteigen wollte begab sich der Klingenberger zu dem Mann, hielt ihn vom Losfahren ab und verständigte die Polizei. Eine Polizeistreife stellte dann bei dem Klingenberger eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 1,52 Promille fest.

Die eingesetzte Streife stellte hierauf die Fahrzeugschlüssel des Alkoholsünders sicher und unterband die Wegfahrt des absolut Fahruntüchtigen.

Geldbörsendiebstahl

Wörth a.Main, Presentstraße Beim Einkauf in einem SB-Markt in der Presentstraße ist eine Klingenbergerin am Samstag Mittag gegen 12.30 Uhr bestohlen worden. Die Kundin hatte an der Kasse noch ihren Geldbeutel benutzt, um ihren Einkauf zu bezahlen. Danach legte sie ihn auf ihrem Einkaufskorb ab. Dies nutzte wohl ein noch unbekannter, um die Geldbörse zu entwenden. Als die Klingenbergerin ihren Einkaufskorb im Kofferraum abstellte, bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse. Eine Absuche im Bereich des Pkws und der Kasse verlief negativ. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf ca. 150 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg