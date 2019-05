Vorfahrtsunfall mit 12.000 Euro Schaden in Alzenau

Gegen 09.30 Uhr wollte ein 90-jähriger Mercedes-Fahrer, der auf der Brentanostraße fuhr, die Kreuzung zur Dieselstraße, geradeaus in Richtung Industriestraße überqueren. Dabei übersah er den Audi eines 58-jährigen Mannes, der auf der Dieselstraße in Richtung Siemensstraße unterwegs war. In der Kreuzung stieß der Mercedes gegen die rechte Seite des Audi. Beide Fahrer blieben bei der Kollision unverletzt. Da der Mercedes nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden.

Zu tief ins Glas geschaut: Kahl

Eine Streife der Alzenauer Polizei konnte am frühen Mittwoch eine alkoholisierte Auto-Fahrerin aus dem Verkehr ziehen. Die 51-jährige Frau war um 2.30 Uhr mit ihrem VW in der Alzenauer Straße kontrolliert worden. Da Alkoholgeruch zu bemerken war, wurde ein Test an einen gerichtsverwertbaren Alkomaten durchgeführt, der einen Wert von 0,74 Promille ergab.

Fehler beim Einparken: Geiselbach

Der 56-jährige Fahrer eines Lasters beschädigte am Dienstag gegen 10.30 Uhr beim Einparken in der Spessartstraße einen abgestellten VW Transporter. Dabei entstand ein Gesamtschaden von 1.100 Euro.

Unfallflucht: Mömbris

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Rappacher Straße ein Mitsubishi von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Verursacher hinterließ an der linken Seite eine Delle (500 Euro) und verschwand.

Diesel ausgelaufen: Alzenau

Eine größere Dieselspur wurde am Dienstagabend um 19 Uhr im Waldbereich der verlängerten Burgstraße in der Nähe des Schäferhundetrainingsplatzes festgestellt. Verursacher dürfte aufgrund der Menge ein Laster gewesen sein. Die Spur war circa 40 Meter lang und 3,5 Meter breit. Da der Diesel in das Erdreich gelangte, musste dieses ausgebaggert und fachmännisch entsorgt werden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 800 Euro. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Polizei Alzenau/red