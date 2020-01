Vorfahrtsunfall in Mömbris - zwei Leichtverletzte und 8.000 Euro Sachschaden

Um kurz vor 8 Uhr fuhr eine 22-jährige Alfa Romeo-Fahrerin von Johannesberg in Richtung Mömbris. An der Einmündung zur Staatsstraße 2305 wollte sie nach links in Richtung Mömbris abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den VW einer 61-jährigen Frau, die auf der vorfahrtsberechtigten Staatsstraße 2305 von Schimborn in Richtung Mömbris fuhr. Die VW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr mit ihrer Fahrzeugfront gegen das Heck des Alfa Romeo.

Bei dem Zusammenstoß erlitten beide Fahrerinnen leichte Verletzungen, sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Wasserlos gebracht. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden.

Spiegel an Lastwagen geschrammt - Verursacher flüchtet

Alzenau-Michelbach, Lkr. Aschaffenburg. Auf der Staatsstraße 2305 ereignete sich am Mittwochmorgen eine Unfallflucht mit einem Schaden von 300 Euro. Um 07.15 Uhr fuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Lastwagen der Marke MAN von Michelbach in Richtung Niedersteinbach. Auf Höhe der Herrnmühle kam ihm ein unbekannter Lastwagen entgegen, worauf es zu einem Spiegelkontakt zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Der MAN-Fahrer fuhr bis Niedersteinbach weiter und verständigte anschließend die Polizei. Der unbekannten Lkw-Fahrer war unverrichteter Dinge weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Auffahrunfall in alzenau - eine Leichtverletzte

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Staatstraße 2305 ein Auffahrunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Der Sachschaden summiert sich auf 7.000 Euro. Um 17 Uhr fuhr eine 46-jährige Audi-Fahrerin von Alzenau in Richtung Michelbach. Auf Höhe der Burgstraße musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende 51-jährige Daimler-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Heck auf. Nach dem Zusammenstoß klagte die 46-Jährige über Schmerzen im Halsbereich. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Zu nah beienader - zwei Spiegel kaputt

Alzenau-Michelbach, Lkr. Aschaffenburg. Zwei linke Außenspiegel gingen am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2305 zu Bruch. Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 69-jähriger Daimler-Fahrer von Michelbach in Richtung Niedersteinbach. Zeitgleich kam ihm der VW einer 50-jährigen Frau entgegen. Im Begegnungsverkehr kam es dann aus nicht eindeutig zu klärenden Gründen zu einer Spiegelberührung. Der Gesamtschaden wird auf 1.300 Euro geschätzt.

Lastwagen landet im Graben

Westerngrund-Unterwestern, Lkr. Aschaffenburg. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam am Mittwochmorgen um 7.30 Uhr ein 30-jähriger Lastwagen-Fahrer in der Kahler Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Er beschädigte dabei einen Telefonmasten, einen Elektrozaun und mehrere Betonplatten einer Abwasserrinne. Dabei entstand ein Sachschaden von knapp 6.000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld