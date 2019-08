Vorfahrtsunfall in Karlstein: 3500 Euro Schaden

Um 19.15 Uhr war ein 53-jähriger Ford-Fahrer von der Hanauer Straße in den Kreisverkehr eingefahren. Dabei übersah er offenbar den vorfahrtsberechtigten Mercedes eines 74-jährigen Mannes, der im Kreisverkehr von der Neuen Hörsteiner Straße kommend in Richtung Kleinostheim fuhr. Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Radler übersieht Auto

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Noch relativ glimpflich endete ein Verkehrsunfall am Sonntagmorgen für einen 50-jährigen Radfahrer. Der Mann fuhr um 11.30 Uhr auf der Reuschbergstraße und wollte nach links in die Schloßfeldstraße abbiegen. Dabei übersah er den Citroën eines 82-jährigen Mannes, der verkehrsbedingt am rechten Fahrbahnrand halten musste. Bei dem Zusammenstoß blieb der Radfahrer unverletzt. Der Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt.

ves/Polizei Alzenau