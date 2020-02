Vorfahrtsunfall in Hörstein

Um kurz nach 16 Uhr fuhr ein 33-jähriger Kia-Fahrer auf der Straße Im Setzling und wollte die Kreuzung zur Dalbergstraße geradeaus überqueren. Dabei übersah er offenbar den vorfahrtsberechtigten Peugeot eines 52-jährigen Mannes, der auf der Dalbergstraße fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Spiegel an Mini in Westerngrund abgefahren

Westerngrund, Lkr. Aschaffenburg. Am Montag zwischen 18.30 und 19.00 Uhr wurde an einem in der Frankenstraße geparkten Mini der linke Außenspiegel abgefahren. Der Verursacher flüchtete trotz eines Schadens von circa 100 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

