Vorfahrtsunfall in Aschaffenburg

Hierbei übersah er einen von rechts kommenden VW, der von einem 35-Jährigen auf der Dorfstraße geradeaus gelenkt wurde. An der Kreuzung gilt die Vorfahrtsregelung „Rechts vor Links“, welche der 25-Jährige missachtete. Bei der anschließenden Kollision entstand ein Gesamtschaden von circa 7.000 Euro. Der Opel musste abgeschleppt werden.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad

Eine 44-Jährige befuhr am Donnerstag, um 06:50 Uhr, mit ihrem VW die Würzburger Straße in Richtung Haibach. Auf Höhe eines Fastfood-Restaurants wollte sie den dortigen Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Hierbei übersah sie einen von rechts querenden und vorrangberechtigten 20-Jährigen mit seinem Fahrrad. Bei der Kollision stürzte der Radfahrer zu Boden und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Außerdem schlägt ein Sachschaden von circa 550 Euro zu Buche.

Unfall beim Einparken

Gegen 11:30 Uhr wollte eine 70-Jährige in der Bismarckallee, in Richtung Schmerlenbach, mit ihrem Pkw VW hinter einem Pkw Mercedes einparken. Aufgrund eines Bedienfehlers beschleunigte sie hierbei, anstatt zu bremsen und kollidierte mit dem Heck des Mercedes. Nach dem Aufprall verspürte die Rentnerin Schmerzen und begab sich in Anschluss an die Unfallaufnahme zu ihrem Hausarzt. Gesamtschaden: 5.000 Euro.

Falsches Abbiegen und Vorfahrtsverletzung führen zum Unfall

Am Donnerstag, um 11:20 Uhr, wollte eine 36-Jährige mit ihrem Pkw Kia von der Hockstraße verbotswidrig nach links in die Würzburger Straße stadteinwärts abbiegen. Beim Einfahren in die beiden Fahrstreifen übersah sie hierbei einen Pkw Seat, der auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Haibach unterwegs war und von einem 68-Jährigen gesteuert wurde. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos, wobei ein Gesamtschaden von gut 20.000 Euro entstand. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Fahrer des Seat und sein 44-jähriger Beifahrer mussten mit Prellungen ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert werden.

Zusammenstoß zwischen Lkw und Pkw

Am Donnerstag, um 12:50 Uhr, hielt ein 56-jähriger Fahrer eines Sattelschleppers der Marke Mercedes in der Wailandtstraße verkehrsbedingt am rechten Fahrbahnrand und verparkte zu etwa dreiviertel eine Parkplatzausfahrt. Aus dem angrenzenden Platz wollte ein 30-Jähriger mit seinem Pkw BMW auf die Fahrbahn ausfahren. Er tastete sich langsam hinter dem Lastfahrzeug in die Fahrbahn, während plötzlich der Laster zurücksetzte und mit dem BMW kollidierte. Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro.

Vorfahrtsunfall

Eine 20-Jährige befuhr am Donnerstag, gegen 16:30 Uhr, mit ihrem Pkw Ford den Schwalbenrainweg in Richtung Linkstraße. Hierbei übersah sie die durch das Verkehrszeichen 205 „Vorfahrt gewähren“ gegebene Vorfahrt eines Pkw Smart, der von einer 19-Jährigen auf der Linkstraße in Richtung Mainaschaff gesteuert wurde. Beim Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von circa 2.000 Euro. Nach der Kollision musste der Smart durch einem Abschleppdienst von der Unfallstelle verbracht werden.

Pkw-Aufbruch

In der Zeit von Mittwoch, 15 Uhr bis Donnerstag, 06:20 Uhr wurde in der Beckerstraße ein Daimler Chrysler von einem unbekannten Täter aufgehebelt und aus dem Fahrzeuginneren Autoteile für circa 2.000 Euro gestohlen. Der angerichtete Sachschaden wird zusätzlich mit mindestens 500 Euro verbucht.

Autoscheibe eingeschlagen

Mainaschaff: In der Zeit von Mittwoch, 15:30 Uhr bis Donnerstag 05:30 Uhr, wurde in der Mainparkstraße an einem Pkw Daimler die Heckscheibe von einem unbekannten Täter zerstört. Der angerichtete Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

vd/Polizei Aschaffenburg