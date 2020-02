Vorfahrtsmissachtung - ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden

Ein leicht verletzter Autofahrer sowie 21.000 € Sachschaden sind die Bilanz einer Vorfahrtsmissachtung am Montag, kurz nach 22:00 Uhr im Marktheidenfelder Ortsteil Michelrieth. Der 34-jährige Fahrer eines VW Polos befuhr die Kredenbacher Straße von Esselbach kommend in Richtung Wertheim. An der Abzweigung mit der Grafschaftsstraße wollte er nach links in diese einbiegen. Unter Missachtung eines Stoppschildes, vermutlich aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn, kollidierte er dann mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten BMW, dessen 34-jähriger Fahrer dabei leichte Verletzungen davon trug. Dieser begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Auto macht sich selbständig

Leichten Sachschaden verursachte am Montag, gegen 15:00 Uhr, ein führerloser Pkw in der Kreuzbergstraße. Ein 35-jähriger Autofahrer parkte seinen Wagen seitlich in der Kreuzbergstraße. Beim Verlassen vergaß er allerdings, einen Gang einzulegen und die Handbremse anzuziehen. So rollte das Fahrzeug auf der leicht abschüssigen Fläche auf einen dahinter befindlichen Pkw. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Polizeiinspektion Marktheidenfeld