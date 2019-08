Vorfahrtsmissachtung: Drei Autos beschädigt

Die 49-jährige Fahrerin eines Opel Corsa fuhr von Marktheidenfeld kommend in Richtung Aschaffenburg und wollte am Aufstieg zur Bundesstraße 8 Richtung Altfeld nach links abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw Opel Zafira eines 60-jähringen Fahrzeugführers und stieß frontal mit diesem zusammen. Während der Unfallaufnahme fuhr ein unbeteiligter Autofahrer über Fahrzeugteile, welche noch auf der Fahrbahn lagen. Dadurch fuhr er sich ein spitzes Teil in den vorderen linken Reifen, der sofort Luft verlor.

Schaden im Vorbeifahren verursacht

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Einen Schaden von mindestens 500 € verursachte eine Autofahrerin, als sie an einem geparkten Auto vorbei fuhr. Die 72-jährige Fahrerin eines grauen 3er BMWs befuhr am Donnerstag, gegen 17:15 Uhr, die Baumhofstraße stadtauswärts in Richtung Äußerer Ring. Am Anfang der Haltebucht bei der Sparkasse Vorderbergstraße parkte ein schwarzer Pkw. Als sich die Autofahrerin auf Höhe des Pkws befand, hörte sie einen Schlag. Daheim stellte sie am rechten Seitenschweller ihres BMWs eine Beschädigung fest. Als sie daraufhin zur Unfallstelle zurückfuhr, um nachzusehen, ob der schwarze Pkw durch sie ebenfalls und wenn ja in welchem Umfang Schaden genommen hatte, war dieser nicht mehr vor Ort. Dieser unbekannte Fahrzeugführer wird nun gebeten, sich mit der Polizei Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0, in Verbindung zu setzen.

mci / Quelle: Polizei Marktheidenfeld