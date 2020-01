Vorfahrt missachtet- eine Leichtverletzte in Hausen

Gegen 14.15 Uhr hat es in Hausen in der der Hauptstraße gekracht. Eine Eschauerin wollte hier, von der Marienstraße kommend, an der Einmündung der , nach links abbiegen. Nachdem sie kurz angehalten hatte, rollte ihr Fahrzeug, ein Audi in die Einmündung hinein und wurde hier von einem Nissan Micra erfasst. Durch die Wucht der Kollision wurde die Nissan-Fahrerin leicht verletzt und musste ins Aschaffenburger Klinikum verbracht werden. Die beiden verunfallten Pkw wurden von einem Abschleppdienst geborgen. Der angerichtete Sachschaden beträgt rund 6000 Euro.

Schloss geknackt - Anhänger versetzt Klingenberg a.Main, Röllfeld Unbekannte haben, vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, in der Himmeltaler Straße einen Anhänger „entführt“. Der Hänger war, mit einem Deichselschloss und einem Kettenschloss gesichert in der Himmelthaler Straße abgestellt gewesen. Die Unbekannten öffneten das Kettenschloss und schoben den Anhänger zum Alten Rathaus. Der Schaden an dem aufgebrochenen Schloss beträgt etwa 25 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg