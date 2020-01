Vorfahrt missachtet: Unfall in Marktheidenfeld

Gegen 18:45 Uhr befuhr eine 56-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Main-Spessart mit ihrem Wohnwagengespann die Sudetenstraße in Marktheidenfeld. An der Kreuzung zur Eltertstraße missachtete sie aus Unachtsamkeit die Vorfahrt eines von rechts kommenden 56-jährigen Fahrzeugführers. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils ca. 3.000,--Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand.

mci / Quelle: Polizei Marktheidenfeld