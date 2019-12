Vorfahrt missachtet: Unfall in Lengfurt

Von der Homburger Straße kommend fuhr der 51-jährige Fahrer eines BMWs in den Einmündungsbereich der Staatsstraße ein und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten, von links aus Richtung Homburg kommenden 74-jährigen Autofahrer, der mit seinem Mitsubishi in Richtung Marktheidenfeld unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand am BMW wirtschaftlicher Totalschaden, am Mitsubishi ein Schaden von ca. 3000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

vd/Polizei Marktheidenfeld