Vorfahrt missachtet - Roadster-Fahrer bei Gunzenbach leichtg verletzt

An der Kreuzung der „Rappacher Höhe“ ubersah sie einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Roadster-Fahrer. Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Außerdem verletzte sich der 42-jährige Roadster Fahrer leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Radfahrer fährt auf Pkw auf und fluchtet



Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstag gegen 13:40 Uhr musste die 27jährige Fahrerin eines Mitsubishis beim Einfahren in den Kreisverkehr der Industriestraße/Daimlerstraße verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte der nachfolgende Fahrradfahrer offensichtlich zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Der Fahrradfahrer bat die Unfallgegnerin gleich, auf die Hinzuziehung der Polizei zu verzichten, was sie jedoch ablehnte. Als die Dame die Polizei verständigte, entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seine Personalien anzugeben. Durch den Unfall entstand am Pkw ein Schaden an der Stoßstange und der Ruckfahrleuchte. Schaden ca. 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Polizei Alzenau/mkl