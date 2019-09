Vorfahrt in Kälberau nicht beachtet - Rollerfahrer leicht verletzt

Um kurz vor 10 Uhr wollte ein 81-jähriger Peugeot-Fahrer von der Hemsbacher Straße nach links auf die vorfahrtsberechtigte Michelbacher Straße in Richtung Alzenau abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen 46-jährigen Rollerfahrer, der aus Richtung Alzenau kam. Bei dem Abbiegevorgang rammte er den Rollerfahrer frontal. Dieser wurde nach links abgewiesen und prallte noch gegen einen Skoda, dessen Fahrer in der Bahnhofstraße wartete. Zum Glück erlitt der Rollerfahrer bei dem Zusammenstoß nur Prellungen. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus nach Wasserlos gebracht. Der Gesamtschaden summiert sich auf 8.000 Euro.

Parkrempler

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwoch um 11 Uhr beschädigte eine 32-jährige Nissan-Fahrerin beim Ausparken in der Philipp-Reis-Straße einen abgestellten VW. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 2.000 Euro.

Beim Abbiegen geparkten Pkw touchiert

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Der 52-jährige Fahrer eines Sattelzugs blieb am Mittwochmorgen um 11 Uhr in der Straße Am Kirchberg beim Abbiegen in ein Firmengrundstück an einem ordnungsgemäß geparkten Pkw hängen: Fazit: 1000 Euro Schaden am Pkw, der Sattelzug blieb unbeschädigt.

Bei Personenkontrolle Marihuana aufgefunden

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr konnte eine Polizeistreife bei der Kontrolle eines 24-jährigen Mannes eine geringe Menge Marihuana auffinden und sicherstellen. Auf den jungen Mann kommt nun eine Anzeige zu.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau