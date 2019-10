Vorfahrt in Eichenbühl missachtet - Person verletzt

Bei dem Zusammenstoß wurde der Toyota-Fahrer leicht verletzt, die Insassen des VW blieben glücklicherweise unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt.

Unfallflucht: Schneeberg

Vermutlich beim Wenden in einer Hofeinfahrt blieb im Urbanusweg ein unbekannter Fahrzeugführer an der Eckes eines Hausdaches hängen und beschädigte die Dachrinne. Aufgrund der Anstoßhöhe muss von einem Laster ausgegangen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro.

Auto zerkratzt: Bürgstadt

Am Montag in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 17.20 Uhr wurde in der Josef-Ulrich-Straße ein geparkter BMW mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Schilder gestohlen: Weilbach-Reuenthal

Auf zwei Schilder hatte es ein Unbekannter vergangene Woche in Reuenthal abgesehen. Fein säuberlich schraubte der Unbekannte das Ortsschild „Reuenthal“ und ein Spielplatzschild ab und entwendete es. Der Dieb hinterließ einen Diebstahlsschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Polizei Miltenberg/ienc