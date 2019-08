Vorfahrt in Bessenbach missachtet: 4000 Euro Schaden

An der Einmündung gilt für sie das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren". Sie missachtete hierbei die Vorfahrt eines Opel, der von einem 82-Jährigen auf der Würzburger Straße in Richtung Haibach gelenkt wurde. Bei der Kollision entstand ein Gesamtschaden von 4000 Euro.

Verkehrszeichen gerammt

Aschaffenburg. Am Donnerstag um 9.30 Uhr befuhr ein 77-jähriger Rentner mit seinem Honda die Schweinheimer Straße und wollte nach links in die Spessartstraße abbiegen. Hierbei kam er nach links von seiner Fahrbahn ab und prallte frontal auf eine Verkehrsinsel. Außerdem beschädigte er auch noch zwei Verkehrsschilder. Der Gesamtschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Dienstfahrzeug angefahren

Aschaffenburg. Am Dienstag in der Zeit von 9 bis 16.45 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Arbeitsgerichtes in der Weißenburger Straße ein grauer Audi A 4 von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Berechtigte konnte einen Streifschaden am hinteren Stoßfänger rechtsseitig feststellen. Schaden: 1000 Euro. Der Verursacher flüchtete vom Ort des Geschehens ohne Hinterlassung seiner Daten und beging somit Unfallflucht.

Betäubungsmittelverstoß

Aschaffenburg. Im Rahmen einer Fußstreife entdeckten Zivilbeamte am Mittwoch gegen 17.45 Uhr zwei 15-jährige Schüler, die im Schöntal einen Joint rauchten. Dieser wurde vernichtet, die Erziehungsberechtigten verständigt und Anzeige vorgelegt.

Unachtsamer Umgang mit Feuer

Aschaffenburg. Am Freitagmorgen gegen 5.15 Uhr konnte ein angetrunkener 39-Jähriger von einer Polizeistreife entdeckt werden, als er auf der Grünfläche vor einer Bäckerei in der Würzburger Straße ein kleines Feuer entzündet hatte. Glücklicherweise entstand kein Sachschaden, Anzeige wird trotzdem vorgelegt.

ves/Polizei Aschaffenburg