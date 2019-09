Vorfahrt im Kreisverkehr in Altfeld missachtet: 25.000 Euro Schaden

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Verkehrsunfall entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 25.000,--Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Kratzer in der Beifahrertür

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Im Tatzeitraum vom 25.09.2019, 20:45, bis 26.09.2019, 17:00 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter die Beifahrertür an einem DaimlerChrysler auf einer Länge von 55 cm. Als Tatort kommt der P&G Parkplatz in der Baumhofstraße oder aber die Halteranschrift im Äußeren Ring in Marktheidenfeld in Betracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,--Euro.

Polizei Marktheidenfeld/mkl