Vorfahrt genommen: VW-Fahrer ins Krankenhaus

Hierbei übersah sie einen von links kommenden 49-Jährigen, der mit seinem VW die vorfahrtsberechtigte Trennfurter Straße in Richtung Miltenberg entlangfuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der VW gegen ein in der Nähe befindliches Einfahrtstor geschleudert wurde. Der Fahrer des VW wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt beläuft sich der Gesamtschaden auf etwa 6000 €.

Fahrrad entwendet

Obernburg . Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Samstag im Zeitraum von 16.40 Uhr bis 17 Uhr ein Fahrrad der Marke Cube, welches in einem Hinterhof im Hardtring abgestellt war. Als „Gegenzug“ hinterließ der Täter am Tatort ein anderes Fahrrad, wobei es sich möglicherweise ebenfalls um Diebesgut handeln könnte. Weitere Ermittlungen folgen.

Lackkratzer verursacht

Sulzbach. Am Samstagnachmittag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Nissans hatte sein Fahrzeug für nur zehn Minuten, von 13.55 Uhr bis 14.05 Uhr, auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Als er zum Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Lackkratzer an der rechten hinteren Türe des Pkw fest. Der Schadensverursacher ist bislang unbekannt. Die Schadenshöhe wird auf 150 € geschätzt.

Ohne gültige Versicherung unterwegs

Elsenfeld. Am Samstagvormittag wurde ein 36-Jähriger, der mit seinem Wagen auf der Staatsstraße 2308 unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass für den Pkw kein gültiger Versicherungsschutz mehr bestand. Die Weiterfahrt wurde dem Herrn deshalb untersagt und ein Strafverfahren, u.a. wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, eingeleitet.

Scheibe eingeworfen

Elsenfeld. In der Nacht von Samstag auf Sonntag im Tatzeitraum von 19 Uhr bis 1.45 Uhr wurde die Heckscheibe eines Pkw eingeworfen, der in der Kleinwallstädter Straße geparkt war. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 € geschätzt. Der Täter ist bislang noch unbekannt.

Polizei Obernburg/mkl