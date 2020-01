Vorfahrt genommen  Daihatsu und VW krachen zusammen

Nach einem Verkehrsunfall in Mömbris-Michelbach musste die Staatsstraße 2305 am Freitagabend kurzzeitig komplett gesperrt werden. Um kurz nach 18 Uhr bog ein VW-Fahrer aus dem Parkplatz der Gaststätte "Zur Herrenmühle" auf die Staatsstraße in Richtung Alzenau und übersah dabei vermutlich eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte Daihatsu-Fahrerin. Der Daihatsu prallte in die Beifahrerseite des VW, der sich durch die Wucht des Aufpralls um 180 Grad drehte und quer zur Fahrbahn stehen blieb. Die Fahrerin des Daihatsu wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr aus Michelbach sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und räumte die Unfallstelle soweit, dass der Verkehr während der Bergungsarbeiten einspurig vorbeifließen konnte. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro.

rah