Vorfahrt am A3-Anschluss bei Marktheidenfeld missachtet: 21.000 Euro Schaden

Der 69-Jährige Fahrzeugführer übersah beim Abbiegen mit seinem Opel Mokka den herannahenden Mercedes eines 60-Jährigen. Dieser prallte daraufhin frontal in die hintere rechte Seite des Opel. Beide Fahrzeuge wurden völlig zerstört, die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 21.000 Euro. Der Verkehrsunfall wurde von der Polizeiinspektion Marktheidenfeld aufgenommen.

Ohne erforderliche Fahrerlaubnis:

Weibersbrunn. Gegen 03:20 Uhr wurde am Sonntagmorgen ein Gespann an der Anschlussstelle Weibersbrunn, Fahrtrichtung Nürnberg kontrolliert. Der Fahrer des Sprinters mit großem Anhänger war jedoch lediglich im Besitz einer Fahrerlaubnis der Klasse B, obwohl er die Klasse BE benötigt hätte. Der Halter des Fahrzeuges befand sich auf dem Beifahrersitz und konnte die notwendige Fahrerlaubnis vorweisen. Da auch der Halter dafür verantwortlich ist, dass sein Fahrzeug nur von berechtigten Personen genutzt wird, wurden gegen beide Personen Strafverfahren eingeleitet. Nachdem jeweils eine Sicherheitsleistung gezahlt wurde, durfte der Beifahrer die Fahrt fortsetzen.

VPI Aschaffenburg/mkl