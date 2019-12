Von der Fahrbahn abgekommen

Durch den Aufprall an einer Böschung drehte sich der Pkw um 180 Grad und kam im Graben der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen. Die 34-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und kam in ein örtliches Krankenhaus. Der völlig beschädigte Peugeot musste abgeschleppt werden.

Retzbach: Auffahrunfall

Am Freitag gegen 16:55 Uhr musste an der Kreuzung der B27 nach Retzbach ein 56-jähriger Ford-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte eine 20-jährige VW-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Vordermann auf. Verletzt wurde durch den Verkehrsunfall niemand und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Aschfeld: Gegenverkehr übersehen

Am Freitag um 17:45 Uhr befuhr ein 80-jähriger Mercedes-Fahrer die B27 von Gössenheim kommend in Richtung Eußenheim und wollte hier nach links in Richtung Aschfeld abbiegen. Hierbei übersah dieser jedoch eine entgegenkommende 64-jährige Peugeot-Fahrerin und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Verletzt wurde durch den Unfall niemand und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro. Der Pkw der 64-Jährigen wurde total beschädigt und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Büchold: Fahranfänger unter Alkohol

Am frühen Samstagmorgen um 03:20 Uhr wurde ein 18-jähriger Opel-Fahrer im Seeweg in Büchold einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinfluss steht, so dass die Weiterfahrt unterbunden wurde. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,48 Promille, so dass auf den 18-Jährigen als Fahranfänger ein Bußgeld sowie Fahrverbot mit Nachschulung zukommen.

vd/Polizei Karlstadt