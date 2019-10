Von der Fahrbahn abgekommen und Verkehrsschild zerstört

In der scharfen Linkskurve vor Waldzell verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in den angrenzenden Acker. Hierbei zerstörte er das Verkehrszeichen 103 vollständig. Der junge Mann hätte dem Schild wohl etwas mehr Beachtung schenken sollen, denn es weist auf die scharfe Linkskurve hin. Der Schaden am Schild wird mit 150 Euro angenommen. Der Schaden am Auto wird auf 8000 Euro geschätzt. Verletzt wurde der Fahrer nicht.

Beim Ladendiebstahl erwischt

Am Freitagnachmittag wurde eine 17-Jährige bei einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Rexrothstraße vom Ladendetektiv beobachtet. Die 17-Jährige steckte sich eine Packung Plastiksektgläser in ihren Rucksack und bezahlte an der Kasse lediglich ihren Einkauf den sie auf das Kassenband gelegt hatte.

Nach der Kasse wurde sie in das Büro des Marktleiters gebeten und die Polizei verständigt. Die Polizei fuhr das Mädchen nach Hause und übergab sie der Mutter. Eine Strafanzeige wg. Ladendiebstahl wird der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Der Wert der Plastiksektgläser betrug 2,99 Euro.

Von der Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt

Neustadt: Am Freitag, 25.10.2019, um 15.00 Uhr herum, fuhr eine 66-jährige Frau mit ihrem Seat vom Neustadt a.Main in Richtung Rothenfels. In der letzten leichten Rechtskurve vor der Geraden auf Höhe des Campingplatzes Neustadt fuhr sie ohne erkennbaren Grund geradeaus. Ihr Pkw fuhr den links neben der Fahrbahn befindlichen Böschungshang hinunter und prallte in die Bäume. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt und das Fahrzeug erheblich beschädigt. Der verständigte Rettungsdienst behandelte die Frau vor Ort. Sie zog sich lediglich Prellungen zu. Warum sie geradeausfuhr konnte sie sich nicht erklären.

Spiegel abgefahren

Etwa auch auf Höhe des Campingplatzes in Neustadt oder kurz davor kam es am Freitagmorgen zu einem Unfall. Im Begegnungsverkehr berührten sich die Außenspiegel zweier entgegenkommender Fahrzeuge. Der 39-jährige Fahrer eines in Richtung Rothenfels fahrenden roten VW-Multivans hielt nach dem Anstoß an und wartete noch ca. 15 min. am Campingplatz. Sein Unfallgegner, möglicherweise der Fahrer eines Sprinters, hielt wohl kurz an, fuhr aber dann doch in Richtung Neustadt weiter.

Hinweise zu dem Unfall bitte an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.

Verdacht der Fahrt unter Drogeneinfluss

Frammersbach: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Freitagabend in er Wiesener Straße in Frammersbach der Pkw einer 46-jährigen Frau angehalten. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass die Frau unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte diese Annahme. Die Frau musste sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Sollte sich durch die Blutuntersuchung die Einnahme von Drogen bestätigen erwartet die Frau ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

vd/Polizei Lohr