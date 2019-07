Von Polizei geretteter Greifvogel schafft es nicht

Die Aufregung war wohl doch zu viel für ihn! Der am Dienstag auf der A 5 von Beamten der Autobahnpolizei gerettete Greifvogel hat es nicht geschafft. Der Sperber, zunächst wurde von einem Mäusebussard ausgegangen (beide Greifvögel sind eine Habichtart), ist am Mittwoch in der Falknerei Ronneburg trotz sofortiger Rettung und anschließender liebevoller Versorgung verendet. Wie ein Mitarbeiter der Falknerei der Polizei bestätigte, war das Tier bereits in einem besorgniserregenden Zustand aufgenommen worden. Sperber seien sehr empfindliche Tiere, die äußere Einflüsse und Aufregung nur schwer vertragen. Die Landung auf dem heißen Bitumenbelag wurde dem Sperber somit doch noch zum Verhängnis.

asre/ Quelle: Polizei Südhessen