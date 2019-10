Von Fahrbahn gerutscht in Retzbach

Das Auto kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von circa 1100 Euro.

Kreuzung übersehen: Karlburg

Am Montag übersah gegen 22.00 Uhr ein 49-jähriger Autofahrer, von der Karolinger Straße in Karlburg kommend, die T-Kreuzung zur Kreisstraße MSP 11 und fuhr geradeaus in ein angrenzendes Feld. Das Auto des Mannes, an welchem ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro entstand, musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Polizei Karlstadt/ienc