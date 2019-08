Von Fahrbahn geraten: Frau bei Unfall in Arnstein verletzt

In einer Linkskurve geriet die Dame gegen 15:15 Uhr aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und flog nach links in das dortige Waldstück ab. Die Fahrerin wurde nach dem Unfall mit nicht näher definierten Rückenverletzungen vom Rettungshubschrauber in ein Würzburger Krankenhaus verlegt. Ihr 18-jähriger Beifahrer zog sich bei dem Abflug augenscheinlich leichtere Verletzungen am unteren Rücken zu. Er wurde ebenfalls vom Rettungsdienst in ein Würzburger Krankenhaus transportiert. Am Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Pkw beschädigt und Autoteile entwendet

Karlstadt/Lkr. Main-Spessart. Eine böse Überraschung erlebte am späten Donnerstagnachmittag der 47-jährige Eigentümer eines Opel Zafira, als er gegen 18:30 Uhr in der Jahnstraße in Karlstadt zu seinem dort geparkten Fahrzeug kam.

Im Zeitraum von Mittwochmittag (14.05.) bis Donnerstag hatte ein unbekannter Täter den rechten Außenspiegel, den Heckscheibenwischer und das hintere Kennzeichen des Zafira abgerissen und entwendet. Zudem war ein Hinterreifen des Opels beschädigt worden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt hat im vorliegenden Fall die Ermittlungen wegen Diebstahl und Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 zu melden.

In leerstehendes Haus eingebrochen

Zellingen/Lkr. Main-Spessart. Ein derzeit noch unbekannter Täter brach im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag (14.08. - 16.08.) in ein leerstehendes Wohnanwesen in der Maingasse in Zellingen ein. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt auf das Grundstück und von dort in die verschiedenen Gebäudeteile. Aus dem ehemaligen Wohnhaus wurden Geschirr und Haushaltsartikel im Wert von ca. 100 Euro entwendet.

Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die Ermittlungen im vorliegenden Fall aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen genommen.

Auto verkratzt

Karlstadt/Lkr. Main-Spessart. Eine böse Überraschung erlebte am Freitagmittag eine Mercedes-Fahrerin, als sie gegen 13:00 Uhr nach einem 90-minütigen Fitnessmarathon zurück zu ihrem Pkw kam, den sie während ihres Sports auf einem Parkplatz am Tiefen Weg in Karlstadt abgestellt hatte. Ein derzeit noch unbekannter Täter hatte in ihrer Abwesenheit mit einem spitzen Gegenstand die Fahrertüre ihres grauen Mercedes verkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 zu melden.

Schuppen am Sportgelände in Brand geraten

Arnstein/Lkr. Main-Spessart. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Karlstadter Polizei kurz vor Mitternacht zu einem Brand nach Arnstein gerufen, wo eine Holzhütte auf dem Sportgelände Feuer gefangen hatte.

Beim Eintreffen der Beamten waren die Löscharbeiten der Arnsteiner Feuerwehr noch im Gange. In der besagten Hütte war am Abend augenscheinlich ein neu eingebauter Holzofen betrieben worden. Aufgrund der Hitzeentwicklung des Ofenrohrs war offenbar zunächst die dahinter liegende Wand sowie in der Folge weitere Hüttenteile in Brand geraten. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Nichtsdestotrotz entstand ein Sachschaden von mindestens 5.000 Euro.

mci / Quelle: Polizei Karlstein