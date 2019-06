Von Fahrbahn abgekommen: 50.000 Euro Schaden

Das Auto prallte gegen 16.45 Uhr gegen drei Fahrzeuge an der Bundesstraße 292. Dabei entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro.

Wertheim: In Ausnahmezustand vor Hotel randaliert

Nachdem eine alkoholisierte 49-Jährige am Donnerstagmittag vor einem Hotel in Wertheim randaliert hat, haben Polizeibeamte die Frau in Gewahrsam genommen. Diese hatte gegen 13 Uhr Blumenkübel in der Straße "Neuplatz" umgeworfen und dabei auch die Eingangstür eines Gebäudes beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro. Die 49-Jährige befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und musste die Streifenwagenbesatzung auf das Polizeirevier begleiten, wo sie ihren Rausch in einer Zelle ausschlief.

Wertheim: Gullideckel aus Schacht entnommen und Autounfall in Kauf genommen

Kein "Kinderstreich" war das, was ein Unbekannter in der Nacht auf Donnerstag in Wertheim gemacht hat. Der Mann entnahm in der Hämmelsgasse einen Gullideckel und legte diesen circa einem Meter vom Gullischacht entfernt auf die Fahrbahn. Das bemerkte eine 21-Jährige zu spät und überfuhr den Deckel mit ihrem Toyota. Dabei entstand glücklicherweise nur ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Fahrerin blieb unverletzt. Laut Zeugenhinweise hat eine unbekannte männliche Person den Gullideckel entnommen und sei dann in Richtung Bahnhofsstraße davon gelaufen. Das Polizeirevier Wertheim ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet weitere Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 09342/9189-0 zu melden.

