Vom Parkplatz mit Mercedes auf zwei Autos gelandet

Am Montagvormittag ereignete sich in der Mainaustraße ein Verkehrsunfall, bei dem hoher Sachschaden entstand. Glücklicherweise wurde Niemand verletzt.

Gegen 11:45 Uhr wollte eine Landkreisbewohnerin mit ihrem Mercedes auf dem Parkplatz eines großen Bekleidungsgeschäftes parken. Nach derzeitigem Sachstand fuhr sie aufgrund eines Fahrfehlers gegen einen dort befindlichen Zaun, welcher hierbei als Rampe fungierte. So durchbrach der Pkw den Zaun und landete schließlich auf zwei Pkw, welche auf dem angrenzenden Parkplatz eines Verbrauchermarktes standen. Nach derzeitigem Stand wurde durch den Unfall glücklicherweise niemand verletzt. Der Mercedes der 47-Jährigen sowie einer der beiden dort geparkten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Auto im Würzburger Stadtgebiet beschädigt - Zeugensuche

WÜRZBURG/SANDERAU. Zwischen Sonntagabend, 20:00 Uhr und Montagmittag, 12:00 Uhr, stand der schwarze BMW eines Würzburgers im Floraweg ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Bei Rückkehr musste der Eigentümer feststellen, dass der Lack der Beifahrerseite durch eine bislang unbekannte Person verkratzt worden war. Die Instandsetzungskosten belaufen sich auf rund 2.000 Euro.

WÜRZBURG/HEIDINGSFELD. In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es am Hunsingerweg zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten Pkw. Eine Würzburgerin parkte ihren schwarzen Mini gegen 23:00 Uhr unversehrt am Straßenrand. Als sie am nächsten Morgen, gegen 07:00 Uhr, zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Heckscheibe des Pkw mit einem Stein eingeworfen worden war. Von dem Verursacher fehlt bislang jede Spur. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 650 Euro.

Zeugen der Sachbeschädigungen werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.

Fahrraddiebstähle im Würzburger Stadtgebiet

WÜRZBURG/ZELLERAU. Im Verlauf des Sonntag wurde das Fahrrad eines Würzburgers in der Georg-Eydel-Straße durch eine bislang unbekannte Person entwendet. Das orange/Schwarze Mountainbike, der Marke Marin, stand zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr im Zugangsbereiches zum Kiliani-Gelände. Dort war es mit einem Schloss gesichert. Der Zeitwert des Rades beträgt rund 400 Euro.

WÜRZBURG/GROMBÜHL. Via Online-Anzeige wurde der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt mitgeteilt, dass am zurückliegenden Wochenende, zwischen Freitagabend, 20:15 Uhr und Samstagmorgen, 02:10 Uhr, am Mittleren Steinbergweg ein Fahrrad gestohlen wurde. Das schwarz/silberne Rad soll demnach im Bereich der Hausnummer 5 abgestellt und mittels eines Fahrradschlosses gesichert gewesen sein. Der Wert des Citybikes beläuft sich auf rund 60 Euro.

Wer Hinweise in Zusammenhand mit den Diebstählen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeidienststelle unter der Tel. 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen.

Rund 800 kg Metall bei Maschinenbauer gestohlen

WÜRZBURG/UNTERDÜRRBACH. Zwischen Samstagabend, 19:00 Uhr und Montagmorgen, 10:00 Uhr, wurden rund 800 kg Metall in Zylinderform vom einem Firmengelände in der Friedrich-Koenig-Straße entwendet. Mehrere bislang unbekannte Personen verschafften sich unberechtigt Zutritt auf das Gelände und entwendeten ca. elf Metallzylinder. Der Beuteschaden befindet sich nach derzeitigem Sachstand im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel- 0931/457-2230 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.

Zeugensuche nach Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet

WÜRZBURG/FRAUENLAND. Am Sonntag, im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr, wurde ein Pkw an der Ebertsklinge durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete und entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen. Der schwarze Jaguar war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Die Eigentümerin musste bei ihrer Rückkehr einen frischen Unfallschaden an der Fahrertüre sowie an Kotflügel und Stoßstange feststellen. Die Schadenshöhe wurde auf rund 7.500 Euro beziffert.

WÜRZBURG/ZELLERAU. Am Montag, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 16:35 Uhr, wurde ein in der Wredestraße geparktes Fahrzeug durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Fahrzeughalter fand seinen blauen Skoda mit einer Beschädigung an der Heckstoßstange vor. Der Schaden wurde mit rund 250 Euro angegeben.

Zeugen der beschriebenen Unfälle werden gebeten, Hinweise an die ermittelnde Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 mitzuteilen.

dc/Meldungen der Polizei Würzburg